



"Mohammad Ghazı Jasem, maktul Aykut Çakal'a fiziksel olarak benzemektedir. İki şüpheli maktulü öldürmek için fikir birliğine varmıştır. Nitekim, 23 Kasım 2020 tarihinde saat 21.30 sularında maktulün evinde buluşmuşlardır. Önceden yaptıkları plan gereğince maktulü iple boğan Karataş ve Jasem, cesedi koli bandı ile bağladıktan sonra gece yarısı götürüp gömmüştür. Ertesi gün maktulün kimliğini alan ve kıyafetlerini giyen Mohammad Ghazı Jasem, Muhammet Karataş ile birlikte notere giderek Aykut Çakal'ın 34 CBD 909 plakalı otomobilini 83 bin TL'ye satmışlardır. Ayrıca, Mohammad Ghazı Jasem maktulün cep telefonunu da satmıştır. Mohammad Ghazı Jasem ile Muhammet Karataş eylemlerini planlayarak yapmıştır. Şüpheli Jasem'in bir suçun işlenmesini gizleyerek nitelikli öldürme ve nitelikli yağma suçunu işlediği anlaşılmıştır."



'BOĞAZINDA İP VARDI'



Mohammad Ghazı Jasem ise ifadesinde, 5 yıldır ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Aykut Çakal'ı tanımıyorum. Muhammet Karataş bana maktule çok benzediğimi, onu uyku ilacı ile bayıltıp kimliğini alarak aracını satabileceğimizi söyledi. Ben de kabul ettim. Olay günü Muhammet beni aradı. Aykut Çakal'ın evinde olduğunu söyleyerek, attığı konuma gelmemi istedi. Ben de gittim. Saat 24.00 sıralarıydı. Daire kapısı açıktı. Muhammet beni kapı önünde karşıladı. Salona geçtik. Salonda kanepe üzerinde yüzüstü biri yatıyordu. Boğazında da ip vardı. Muhammet bana 'Aykut'u öldürdüm' dedi. Korktum. Muhammet yere battaniye serdi ve maktulü battaniyenin üzerine koyduk. Battaniyeye sardık, fakat bağlamadık. Muhammet valize Aykut'un kıyafetlerini, cep telefonunu ve kimliğini koydu. Sonrasında cesedi battaniyeye sarılı şekilde merdivenlerden indirerek aracın arka koltuğuna yatırdık. Ben ikametimdeki depodan kazma ve kürek aldım. Varsak tarafında ormana gittik. Saat 04.00-05.00 sıralarıydı. Cesedi battaniyeden çıkardık. Ellerini ve ayaklarını iple bağladık. Toprağı kazdık. Ardından cesedi çukura koyduk. Üzerine toprak attık."



Muhammet Karataş'ı evine götürdüğünü de sözlerine ekleyen Jasem, ifadesini şöyle sürdürdü:



"Muhammet bana Aykut'a çok benzediğimi söyledi. Aykut'un kimliği ile aracı satacağımızı ve bana destek olacağını söyledi. Muhammet bana Aykut Çakal'ın kıyafetlerini giydirdi ve kimliğini verdi. Muhammet'le sabah saatlerinde çıktık. Bir galeriye giderek aracın satışı konusunda 83 bin TL'ye anlaştık. Notere gittik. Noterde kendimi Aykut Çakal olarak tanıttım. Yüzümde maske olduğu için noter görevlisi beni Aykut Çakal sandı. Böylece satışı gerçekleştirdik. Ardından Aykut Çakal'ın kıyafetlerini üzerimden çıkartarak, çöpe attım. Sonrasında yanımda getirdiğim kendi kıyafetlerimi giydim. Bizim eve gittik. Ertesi gün beraber çıkarak Aykut'un telefonunu 2 bin 700 TL'ye sattık. Öldürme olayından sonra ben ve Muhammet telefonlarımızı kapattık. Araç ve telefon satışında da Aykut Çakal'ın imzasını taklit ettim. Suçlamaları anlattığım şekilde kabul ediyorum. Pişmanım."



Muhammet Karataş'ın babası İsmail Karataş ise ifadesinde, olaydan sonra oğlunun kendisini aradığını ifade ederek, "Oğlum telefonda bana olayı Suriyeli arkadaşı ile birlikte yaptıklarını söyleyerek 'Şeytana uydum, pişmanım. Cinayeti Suriyeli arkadaşımla birlikte işledik. Böyle olmasını istemiyordum baba' dedi. Ancak nasıl öldürdüklerine dair detay vermedi. Bu olayın içerisinde başka kişilerin de olduğunu düşünüyorum" dedi.



Tutuklu sanık Mohammad Ghazı Jasem'in yargılanmasına, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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