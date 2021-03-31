31 Mart 2021, Çarşamba
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Kayseri'de şaşırtan görüntü! Gökyüzü birkaç saniyeliğine aydınlandı

'nin ilçesinde gökyüzünü birkaç saniye boyunca aydınlatan vatandaşlarda heyecana neden oldu. Bazı kişiler olayı gök taşı düşmesi zannetse de olay bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Kayseri'de şaşırtan görüntü! Gökyüzü birkaç saniyeliğine aydınlandı

'nin ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan , heyecan yarattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Sarıoğlan ilçesinde saat 22.33'te gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Işık hüzmesi ile ilçenin bir bölümü kısa süreliğine aydınlandı

Bazı kişilerin gök taşı düşmesi olarak değerlendirdiği olay, bir bağ evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ışık hüzmesinin kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak, kaybolduğu görüldü.

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