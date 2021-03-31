Kayseri'de şaşırtan görüntü! Gökyüzü birkaç saniyeliğine aydınlandı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gökyüzünü birkaç saniye boyunca aydınlatan ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecana neden oldu. Bazı kişiler olayı gök taşı düşmesi zannetse de olay bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Sarıoğlan ilçesinde saat 22.33'te gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Işık hüzmesi ile ilçenin bir bölümü kısa süreliğine aydınlandı
Bazı kişilerin gök taşı düşmesi olarak değerlendirdiği olay, bir bağ evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ışık hüzmesinin kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak, kaybolduğu görüldü.