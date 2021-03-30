Kardan Anıtkabir herkesi duygulandırmıştı! Minik Hira'nın hayalleri gerçek oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen baba Mehmet Şerif ve anne Elif ile çocukları Hira ve Muhammed Geylani Karahan, Aslanlı Yol'da yürüdü.

Atatürk'ün mozolesine gelen Karahan ailesi, burada dua etti.

Nöbet tutan askerlerle fotoğraf çektiren aile üyeleri, hayalini kurdukları Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

"ATATÜRK'ÜN HİÇ KORKMADIĞINI HİSSETTİM"

Ziyaret sırasında basın mensuplarına duygularını anlatan 9 yaşındaki Hira, Atatürk'ü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirterek "Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim. Atatürk'ümüz vefat etti, Sayın Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim, şimdi o bizi koruyor." dedi.

Anıtkabir'e gelmenin hayali olduğunu, bunu gerçekleştirdiğini söyleyen Hira, "Babamın yaptığı kardandı ama biz gerçeğine geldik. Çok sevindik gerçeğine geldiğimize. Kardeşim de çok sevindi." diye konuştu.