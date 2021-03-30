30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde Yüksel Malçok, benzinle sobayı tutuşturmak isterken evini yaktı. İtfaiyenin 2 saat süren çalışması ile söndürülen yangında Malkoç yara almadan kurtulurken ev kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2021
ABONE OL
Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

Yangın dün saat 22.00 sıralarında 'ye bağlı 'nde meydana geldi. İki katlı evin ikinci katında yalnız başına oturan Yüksel Malkoç, sobayı yakmak için üzerine benzin döktü.

Malkoç'un ateşi sobaya attığı sırada parlayan alevler sobanın yanında bulunan benzin bidonuna sıçradı. Alevler kısa sürede evi sararken, Malçok kendi imkanlarıyla evden çıktı.

KÖY KAHVESİNE GİDİP YARDIM İSTEDİ
Evi alevler içinde kalan Yüksel Malçok köy kahvesine giderek, buradaki vatandaşlardan yardım istedi. İki katlı ev alev topuna dönerken, yangına Orhangazi, ve 'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA