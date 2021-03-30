Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı
Son dakika haberine göre; Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yüksel Malçok, benzinle sobayı tutuşturmak isterken evini yaktı. İtfaiyenin 2 saat süren çalışması ile söndürülen yangında Malkoç yara almadan kurtulurken ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın dün saat 22.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı evin ikinci katında yalnız başına oturan Yüksel Malkoç, sobayı yakmak için üzerine benzin döktü.
Malkoç'un ateşi sobaya attığı sırada parlayan alevler sobanın yanında bulunan benzin bidonuna sıçradı. Alevler kısa sürede evi sararken, Malçok kendi imkanlarıyla evden çıktı.
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Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.