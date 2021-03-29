29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: Nevşehir ‘çok yüksek riskli’ gruba geçti

Son dakika haberleri... 2 Mart tarihinde korona virüs risk haritasında 'orta riskli' grupta olan ve normalleşme süreci başlayan bugün itibarıyla 'çok yüksek riskli' gruba geçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika: Nevşehir ‘çok yüksek riskli’ gruba geçti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Mart başında açıklanan haritaya göre orta riskli grupta yer alan Nevşehir, Mart sonu itibarıyla çok yüksek riskli kategoriye geçti. Nevşehir'in çok yüksek riskli gruba geçmesinin ardından ise Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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