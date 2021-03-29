Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yağışlar sürecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının salı günü itibariyle yağışla birlikte azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildiği belirtildi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda bu hafta hava sıcaklıklarının salı günü itibariyle yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde ise mevsim normalleri altında seyredeceği ifade edildi.
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