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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yağışlar sürecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının salı günü itibariyle yağışla birlikte azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildiği belirtildi. Peki ve 'de nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yağışlar sürecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda bu hafta hava sıcaklıklarının salı günü itibariyle yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde ise mevsim normalleri altında seyredeceği ifade edildi.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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