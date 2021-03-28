Whittall'dan geriye Barış Manço'nun konağı kaldı | Whittall Ailesi'nin film gibi hikayesi

"Evin ana özelliği önden terasa uzanan bir salondu. Duvarlarda, ortasında delikler bulunan yaklaşık altı Aubusson halısı (Orta Fransa'daki Aubusson köyünde dokunan el dokuması halılardır) asılıydı. Bunlar, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Enver Paşa tarafından Türk subayları için bir hastane olarak alındığı ve ısıtmak için kullanılan sobaların bacaları içinden geçsin diye yapılmıştı. Her iki tarafta ana odalar vardı. Sağ tarafta, Büyükanne Lily'nin (Helen Whittall) zamanının çoğunu bezik oynayarak geçirdiği ortasında mangal olan bir Şark Odası vardı.