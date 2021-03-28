Koreli yazardan İstanbul'da tecavüz! Kan donduran itiraflar

"CİDDİYE ALSIN DİYE VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRDÜM"

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 44 yaşındaki W.L. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda şüpheli adam, 'Ben roman yazarıyım. 31 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye geldim. Müşteki benden yazar olmayı öğrenmeyi istedi. Ben evliyim. Müştekinin beyanlarını kabul etmiyorum. Kendisini darbettiğimi kabul ediyorum. Sebebi ise benim yazdığım bir eseri çalarak başkalarına kendisi yazmış gibi göstermesidir. Hakaretler ettim ama ölümle tehdit etmedim. Vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürdüğümü de kabul ediyorum. Bunun sebebi beni ciddiye almasını istememdir. Fakat sözümü dinlemediğinde kendisini balkona kilitlemedim.' şeklinde konuşarak müştekinin Kore'ye dönmesini istediğini fakat genç kızın 'En azından balkonda uyumama izin ver.' dediğini iddia etti.

'TUVALETİNİ YALAMASINI İSTEDİM AMA ZORLAMADIM'

Sorgusunun devamında 44 yaşındaki W.L., 'Kendi rızasıyla balkonda kaldı ve tuvaletini de balkona yaptı. Ben kendisinden tuvaletini yalamasını istedim ama zorlamadım. Kendisi bana 'Efendimin idrarını istiyorum.' diyerek kendi rızasıyla idrarımı içti. Müştekinin mental bozukluğu vardır. Benim zihinsel bir problemim yoktur. Ben cinsel birlikteliği video çektim fakat kendisi daha önce tecavüze uğradığını söylediği için böyle bir şey yapmadığımı kanıtlamak istedim.' dedi.