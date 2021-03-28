Isparta'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp ters döndü

Kaza saat 15.45 sıralarında Modern Evler Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Kolçelik kavşağına doğru seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 06 AL 3780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak, ağaç ve demirlere çarptı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil yola ters devrildi. Otomobilin karşı yola geçmemesi büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, ters dönen araçtaki sürücüyü yaralı olarak çıkardı. Mustafa A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen araç çekici yardımıyla düzeltilerek yoldan kaldırılırken, kazanın ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.