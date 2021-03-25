Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi! Ankara Valiliği ise vatandaşları uyardı | İşte 5 günlük hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışı için uyardı. Doğu'da bazı kesimlerde yarın kuvvetli ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Bir uyarı da Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt için geldi. Öte yandan Ankara Valiliği, gelecek hafta başına kadar beklenen zirai dona karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın doğu kesimlerde görülmesi öngörülen kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.
Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kar yağışlarının Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-30 cm) olması öngörülüyor.
Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.
ANKARA VALİLİĞİ ZİRAİ DONA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre önümüzdeki hafta başına kadar (29 Mart 2021) Ankara ve çevresinde yaşanması beklenen zirai don olayına karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." ifadesine yer verildi.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
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