Emine Erdoğan BM’nin “Küresel Amaçlar Eylem Ödülü”ne layık görüldü

Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende, BM Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi; Sıfır Atık Projesi'nin BM'nin "Sorumlu Üretim ve Tüketim" amacına yaptığı önemli katkılarından dolayı UNDP Türkiye tarafından verilen "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü"nü Emine Erdoğan'a takdim etti.



Ödül takdiminin ardından konuşan Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi ile çok özel bir farkındalığın ortak dilini konuştuklarını belirterek çevre dostlarının yan yana ve hep birlikte olmasının büyük bir sinerji doğurduğunu hissettiğini söyledi.

Bu kıymetli ödülü, hayat enerjisini doğanın sözcülüğüne adayan ve tüm güzel kalpler adına kabul ettiğini belirten Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi'ne şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

"DOĞANIN TÜM KAYNAKLARI İNSANLIĞIN ORTAK MİRASIDIR"

Emine Erdoğan, görev süresi sona eren Tomasi'ye teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi ve Türkiye'yi evi gibi görmesi gerektiğini vurguladı.

İnsanın yaptığı hataları temize çekmesi imkânının son nefesine kadar bulunduğunu ve bu ümidin bugünün yanlışlarının yarının doğrularına çevrilmesi için kullanılması gerektiğini anlatan Emine Erdoğan, bilimin gerçeklerinin iklim krizi başta olmak üzere karanlık bir geleceğin işaretini verdiğini aktardı.

Emine Erdoğan, bilim insanlarının, bugün yaşayan neslin çevreye yönelik tabloyu değiştirebilecek son nesil olduğunu söylediğini bildirerek "İşte bu fırsatı değerlendirmeli, geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak üzere daha çok çalışmalıyız. Çünkü doğanın tüm kaynakları insanlığın hem bugününün hem de gelecek nesillerinin ortak mirasıdır. Bu mirası, hakkından fazlasını alarak fütursuzca tüketmek asla kabul edilemez" diye konuştu.

"SIFIR ATIK PROJESİ, GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMA SORUMLULUĞUNUN KÜÇÜK BİR ADIMIDIR"

Türk kültürü ve medeniyetinde yer alan "çevrenin emanet olarak görülmesi" yaklaşımına değinen Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Tabiatla kurduğumuz ilişki öylesine derindir ki medeniyet tarihimiz doğa için kurulan türlü vakıflarla doludur. Su kaynaklarının korunmasından sokakların temizliğine, hastalanan göçmen kuşların tedavisinden leyleklerin doyurulmasına kadar tarihimizde nice çevre vakfı kurulmuştur. Sıfır Atık Projesi gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun küçük bir adımıdır."

Emine Erdoğan, doğanın insanlara emanet edilmiş bir dost olduğunu, insanın dostuna nasıl davranırsa tabiata da öyle davranması gerektiğini ancak tüm dünyada olduğu gibi sanayileşmenin etkilerinin bu anlayışı dönüştürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi: "Tüketim toplumu genişledikçe çevre sorunları artmıştır. Modern insan tabiata karşı yabancılaşmış hatta üzerinde tahakküm kurma hadsizliğine yeltenmiştir. Bugün ihtiyacımız olan öteki hâline gelen tabiat ile aramızdaki mesafeyi kapatmaktır, onun dostluğunu yeniden kazanmaktır. Birleşmiş Milletler gibi küresel çözümler sunan organizasyonların evrensel değerlerini paylaşıyoruz ve kendi özgün kültürel tecrübelerimizle katkı sunmak istiyoruz."

BM TEMSİLCİSİ TOMASİ: TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK YÖNETİMİ DOĞRU YOLDA ATILMIŞ BİR ADIMDIR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise konuşmasında; Emine Erdoğan himayesinde başlatılan kampanyaya ve edinilen kazanımlara dikkati çekerek, "Türkiye, sizin sayenizde Sıfır Atık Projesiyle çok önemli başarılara imza attı. Bu kampanya 2017 yılında başlatılmasına rağmen, çok önemli kazançlar elde edildi. Bu kazançların ekonomiye de katkısının çok büyük olduğunu biraz önce dile getirdiniz" ifadesini kullandı.

Doğrusal ekonomik modelden döngüsel ekonomik modellere geçmenin, Sıfır Atık Yönetimi gibi felsefeleri uygulamanın küresel sorunları kimseyi geride bırakmadan çözmek için en uygun alternatif olduğunu aktaran Tomasi, "Türkiye'nin Sıfır Atık Yönetimi Kampanyası doğru yolda atılmış bir adımdır" dedi.

Tomasi, UNDP Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'nü, "Sıfır Atık Projesi"nin 12. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan "Sorumlu Üretim ve Tüketim" amacına Türkiye'de ulaşılmasına yaptığı önemli katkılardan dolayı Emine Erdoğan'a takdim etmekten onur duyduğunu belirtti.

ÖDÜL, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEME KULLANILARAK HAZIRLANDI

Emine Erdoğan'a takdim edilen ve cam sanatçısı Hande Erbük tarafından geri dönüştürülebilir cam ve metal malzeme kullanılarak hazırlanan ödül, dünyanın çok naif bir dengeye sahip ve kırılgan olduğunu temsil ediyor.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye İklim Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, BM'nin Sudaki Yaşam Savunucusu ve Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercüment, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Asli Pasinler, Deniz Temiz Derneği TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile UNDP yetkilileri ve medya temsilcileri katıldı.

Törende, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin faaliyetleri içeren video da gösterildi. Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve diğer katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.