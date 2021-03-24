Meteoroloji paylaştı: Türkiye en sıcak 3. kışını yaşadı

Akdeniz Bölgesi'nde kışın ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgede kış mevsiminde en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,9 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 26,6 dereceyle Dalaman'da yaşandı.

İÇ ANADOLU'DA EN YÜKSEK SICAKLIK EREĞLİ'DE

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Gemerek ve Zara çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Kış mevsiminde bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,8 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 21,6 derece ile Ereğli'de ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Karabük, Boyabat ve Nallıhan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 18,4 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de görüldü.