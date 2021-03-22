22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çankırı'da Kirliakça köyü karantinaya alındı!

Çankırı'da Kirliakça köyü karantinaya alındı!

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesine bağlı Kirliakça Köyü, vakalarında yaşanan artış nedeniyle 7 günlüğüne karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
Çankırı'da Kirliakça köyü karantinaya alındı!

Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça Köyünde koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir amaçlı karantina kararı alındı.

Kararın ardından köye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Yapraklı Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle İlçemiz Kirliakça Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 21.03.2021 günü saat 22.00'den itibaren 7 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir." denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA