Sidarnaz Urumoğlu ‘Efendim hello’ dedi fenomen oldu

Sidarnaz Urumoğlu, "yeni nesil pastacılığın" son dönemde en dikkat çeken isimlerinden. Çocukluk yıllarından bu yana mutfağa ilgi duyan Urumoğlu, üniversitede işletme okuduktan sonra Türkiye'nin en kapsamlı mutfak okulu Mutfak Sanatları Akademisi'nde 1 yıl uzun dönem pastacılık eğitimi aldı ve işin tüm inceliklerini öğrendi. 3 yıldır da Wyndham Grand İstanbul Levent'in mutfağında çalışan Urumoğlu, edindiği tecrübelerle hazırladığı lezzetleri bir süre önce Instagram hesabında paylaşmaya başladı. Ve bu kararı ona sosyal medyada şöhreti getirdi. Başarılı yemekçi kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.



TAKİPÇİLERİ "MEKAN AÇ" DİYOR

Hünerli elleri, sempatik sunumu ve "Efendim hello!" selamıyla yemek tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaran Sidarnaz Urumoğlu, takipçilerinin "mekan aç" talebine de kayıtsız kalamadı. Bir kafe açmak için kolları sıvayan Urumoğlu, mekan bakmaya Nişantaşı ve Cihangir'den başladı. Urumoğlu, hayalindeki yeri bulduğunda, sosyal medyada büyük ilgi çeken tüm tariflerini lezzet tutkunlarıyla buluşturacak.





