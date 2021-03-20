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İstanbul’da kasası yüklü olan kamyon havaya kalktı

'ta dün akşam saatlerinde 'nde yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı. Yük indirilerek kamyon normal haline getirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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İstanbul’da kasası yüklü olan kamyon havaya kalktı

Yükünü sabitlemeyen kamyon sürücüsü 34 BJR 56 plakalı kamyonuyla yokuş yukarı çıktığı sırada yükü kaydı.

Kasanın ön bölümünde bulunan yük en arkaya kayınca kamyon arka tekerleri üzerinde havaya kalktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan indi.

Kamyonun bulunduğu noktaya vinç çağrıldı. Yük indirilerek, kamyon normal haline getirildi.

"HATALI MAL YÜKLEMENİN SONU BU"

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, bir vatandaş "Hatalı mal yüklemenin sonu bu." diyerek duruma tepki gösterdi.

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