İstanbul’da kasası yüklü olan kamyon havaya kalktı
Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı. Yük indirilerek kamyon normal haline getirildi.
YAŞAM DHA
Yükünü sabitlemeyen kamyon sürücüsü 34 BJR 56 plakalı kamyonuyla yokuş yukarı çıktığı sırada yükü kaydı.
Kasanın ön bölümünde bulunan yük en arkaya kayınca kamyon arka tekerleri üzerinde havaya kalktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan indi.
Kamyonun bulunduğu noktaya vinç çağrıldı. Yük indirilerek, kamyon normal haline getirildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN