Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem Canbulut'un son fotoğrafı ortaya çıktı





TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Gizem Canbulut'un cenazesi, Bucak'a bağlı Susuz köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Lise 11'inci sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle Susuz köyünde oturan Gizem Canbulut'un, sınav için ilçeye geldiği öğrenildi.