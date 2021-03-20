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Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem Canbulut'un son fotoğrafı ortaya çıktı

'un ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen 19 yaşındaki tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki 'un son görüntüleri ortaya çıktı. Nüfus cüzdanı için fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektiren Canbulut'un, ölmeden önceki son görüntüleri de iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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'ta bir süre 'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören ile , 17 Mart Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan 'nda buluştu.

Buradaki surların alt tarafında oturan Canbulut ile Eren Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polislerce gözaltına alındı.



TUTUKLANDI
İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi için 'daki morguna gönderildi. Eren Yıldız ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Gizem Canbulut'un cenazesi, Bucak'a bağlı Susuz köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Lise 11'inci sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle Susuz köyünde oturan Gizem Canbulut'un, sınav için ilçeye geldiği öğrenildi.



SON GÖRÜNTÜLERİ
'nde okuyan Gizem Canbulut'un, 17 Mart günü okulda yüz yüze sınava girmek için Susuz köyünden ilçeye geldiği kaydedildi.

Sabah saatlerinde babası ile birlikte nüfus cüzdanı için yeni fotoğraf çektirmek amacıyla fotoğraf stüdyosuna gelen Gizem Canbulut'un, ölmeden önceki son görüntüleri de iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Gizem Canbulut'un bir arkadaşı ve babasıyla sabah saatlerinde fotoğraf stüdyosuna gelmesi, fotoğraf çektirdikten sonra ayrılması yer alıyor.

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