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Van’da 4 çocuk annesi eşini öldüren cani koca 16 saatlik takiple yakalandı

ilçe merkezindeki Alkanat Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi 10 yıllık 28 yaşındaki eşi Aysel Yok'u, av tüfeği ile vurularak öldüren 31 yaşındaki  polisin 16 saat süren takibi sonucu saklandığı 'nde yakalandı. Remzi Yok çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Van’da 4 çocuk annesi eşini öldüren cani koca 16 saatlik takiple yakalandı

İddiaya göre, 'de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen , henüz bilinmeyen nedenle eşi Aysel Yok'un başına av tüfeği ile ateş etti. Remzi Yok, cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip, kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aysel Yok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere 'a gönderildi.

16 SAATLİK TAKİP

Cinayetin yaşandığı evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan Remzi Yok'un yakalanması için de çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren takibinin ardından Remzi Yok, 'nde 1002 Sokak'ta gece geç saatlerde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Remzi Yok çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hayatını kaybeden Aysel Yok'un cenazesi ise Van'da yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aysel Yok yakınları tarafından Erciş ilçesine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan ilçesinde toprağa verildi.

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