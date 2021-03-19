Van’da 4 çocuk annesi eşini öldüren cani koca 16 saatlik takiple yakalandı

İddiaya göre, Çanakkale'de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen Remzi Yok, henüz bilinmeyen nedenle eşi Aysel Yok'un başına av tüfeği ile ateş etti. Remzi Yok, cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip, kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aysel Yok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere Van'a gönderildi.