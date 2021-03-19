Son dakika: Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu

Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Acil 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, 60 yaşındaki avukatın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından İsmail Kavşut'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.