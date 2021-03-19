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Son dakika: Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... ’ta avukatlık yapan İsmail Kavşut (60) bu akşam evinde ölü olarak bulundu. Avukat İsmail Kavşut 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve 'nın ölümüyle sonuçlanan kazada kamyon şoförü 'nin avukatlığını yapmıştı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu

'ta avukatlık yapan İsmail Kavşut'tan sabah saatlerinden beri haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde kontrol için evine gitti.

Eve gittiklerinde kendisine ulaşılamaması üzerine eve giren yakınları, acı tablo ile karşı karşıya kaldı.

Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, 60 yaşındaki avukatın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından İsmail Kavşut'un cenazesi 'na gönderildi.



Avukat İsmail Kavşut 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve 'nın ölümüyle sonuçlanan kazada kamyon şoförü 'nin avukatlığını yapmıştı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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