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İstanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat

Son dakika haberi... Trafiğe çıkacaklar dikkat! 'da haftanın son mesai saatinde trafik yoğunluğu yağmurunda etkisiyle yüzde 70'i geçti. İstanbul trafiğindeki yol durumuna ait son verileri haberimizde bulabilirsiniz.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'da cuma akşamı iş çıkış saati yaklaşırken trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı.

İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.00'dan önce trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.

Trafik yoğunluğu 16.10 itibariyle yüzde 71 olarak kaydedildi.

İstanbulda trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT! YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

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