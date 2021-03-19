İstanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat
Son dakika haberi... Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da haftanın son mesai saatinde trafik yoğunluğu yağmurunda etkisiyle yüzde 70'i geçti. İstanbul trafiğindeki yol durumuna ait son verileri haberimizde bulabilirsiniz.
YAŞAM A Haber
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İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'da cuma akşamı iş çıkış saati yaklaşırken trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı.
İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.00'dan önce trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.
Trafik yoğunluğu 16.10 itibariyle yüzde 71 olarak kaydedildi.