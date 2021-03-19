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Bursa’da kazada eşini kaybeden kadın kocasının ayaklarına sarıldı!

’da iş adamı , lüks aracıyla yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Genç adam, olay yerinde can verdi. Acı haberi alan  ise kocasının ayaklarına sarılıp hüngür hüngür ağladı. Acılı eşin feryatları yürek parçaladı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Bursa’da kazada eşini kaybeden kadın kocasının ayaklarına sarıldı!

haberler...'da bir mobilya fabrikası sahibi olan iş insanı , ilçesine bağlı mahallesi girişinde bulunan yol ayrımında otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın hemen ardından büyük bir üzüntüyle kaza yerine koşan , yerde yatan ve yaklaşık 10 yıllık hayat arkadaşı olan eşinin ayaklarına sarılıp bırakmadı.

Gözyaşlarına boğulan kadını, Jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Zorla ambulansa alınabilen genç kadın, sakinleştirici yapılarak hastaneye sevk edildi.

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