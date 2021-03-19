Bisikletle Avrupa turuna çıkan çift Konya'ya geldi

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ BİR ÜLKE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye'de bulundukları süre boyunca hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını kaydeden keman sanatçısı Julien Deborde şöyle konuştu:

"Konya'dan sonra Aksaray ve Nevşehir'e oradan da Kapadokya'ya gideceğiz. Sonra da ülkemize döneceğiz. Öncelikle Türkiye'deki misafirperverlik çok güzel ve insanlar gerçekten çok iyi. Sahil kesimi de çok güzeldi. Unutamayacağımız tek şey Türk halkının misafirperverliği. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu düşünüyorum. Çadırda kaldık ve herhangi bir sorun yaşamadık. 2 gün önce Konya'da etli ekmek yedik. Pizzaya benziyordu ama çok daha güzel."

Konya'dan bisikletleriyle ayrılan Fransız çift, Kapadokya'ya gitti.