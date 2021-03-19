19 Mart 2021, Cuma
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Başkent'te asansör ve merdiven çilesi! Vatandaşlar isyan etti

'da başta olmak üzere kentin farklı bölgelerindeki çalışmayan engelli asansörleri ve yürüyen merdivenlere, yaşlı ve hasta vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaşın çektiği görüntüler, Sıhhiye'de engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler çalışmadığı için iniş çıkışlarda yaşlı ve hasta vatandaşların merdivenleri kullanırken yaşadıkları zorlukları gösterdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Başkent'te asansör ve merdiven çilesi! Vatandaşlar isyan etti

'da çalışmayan engelli asansörleri ve yürüyen merdivenlere, yaşlı ve hasta vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti.

Görüntüleri çeken vatandaş ağır engelli olduğunu ve sırtına alan biri olmaz ise metroya gidemeyeceğini söylerken, göz rahatsızlığı bulunan yaşlı bir vatandaş ise her ay göz tedavisi için geldiğini ve 3. kez engelli asansörlerinin ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığını ifade etti. ve başta olmak üzere şehrin birçok noktasındaki engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler çalışmamakta.

Öte yandan başkentte 'nin yanlış hizmet politikalarından dolayı çalışan hizmetlerin bir kısmı durdu, bir kısmı da durma noktasına geldi. Şentepeliler'in merkeze daha rahat ulaşabilmeleri için hizmete açılan , Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış politikalarından dolayı 15 aydır çalışmıyor.

yönetiminden önce günlük ortalama 13 bin yolcu taşıyan teleferik Hattı, yanlış ücretlendirmeden dolayı günlük yolcularının yarısını kaybetti. Hat kısa bir süre sonrada tamamen durduruldu. Bakımları bile yapılmayan teleferik hattı, 15 aydır çalıştırılmıyor.

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