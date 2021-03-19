Görüntüleri çeken vatandaş ağır engelli olduğunu ve sırtına alan biri olmaz ise metroya gidemeyeceğini söylerken, göz rahatsızlığı bulunan yaşlı bir vatandaş ise her ay göz tedavisi için geldiğini ve 3. kez engelli asansörlerinin ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığını ifade etti. Sıhhiye ve Bilkent başta olmak üzere şehrin birçok noktasındaki engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler çalışmamakta.