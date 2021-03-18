18 Mart 2021, Perşembe
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İzmir’de parkta şoke eden görüntü! Gören polisleri aradı

'in yakınındaki parkta (46) ölü bulundu. Şenay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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İzmir’de parkta şoke eden görüntü! Gören polisleri aradı

Acil Servisi'nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumu hemen hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine parka polis ekipleri, sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, olduğu tespit edildi.

Cansız bedeni 'na kaldırılan Şenay'ın ölümü yapılacak otopsiyle saptanacak.

Olay yerinde çekilen bir görüntü

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