İstanbul’da gece yarısı Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçları keserken yakalandılar

Üsküdar Zabıta Müdür Yardımcısı İbrahim Kocaoğlu, "Sabaha kadar olan nöbetçi ekiplerimiz var. İhbar geliyor, polis ile beraber müdahale ediyorlar hemen. Saat 02.00'da biri kadın toplam 4 kişi, ağaçları keserken ekiplerimizce yakalandı.