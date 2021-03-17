17 Mart 2021, Çarşamba
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Bağcılar'da korkutan patlama!

Son dakika haberine göre; ’da gece saatlerinde bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı patlamada dükkanda bulunan eşyalar sokağa saçıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Bağcılar'da korkutan patlama!

Olay, saat 05:00 sıralarında Merkez Mahallesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı.

Patlama sonrası yaşanan gürültü nedeniyle korku ve panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaşanan patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken dükkanda bulunan eşyalar caddeye saçıldı.


Dükkanda patlama sonrası büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre gaz sıkışması ihtimali üzerinde durulurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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