Konya'da acı olay! Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek katletti

Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada Yağmur Bali'nin şizofreni tedavisi için bugün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner Bali tarafından öldürüldüğünü belirledi.

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