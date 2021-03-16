16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da metrobüslerde adım atacak yer kalmadı! İşte vatandaşların eve dönüş çilesi...

İstanbul'da metrobüslerde adım atacak yer kalmadı! İşte vatandaşların eve dönüş çilesi...

'da vaka sayılarının artmasına rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk vatandaşları korkutuyor. Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. içinde de adeta nefes alacak yer kalmazken vatandaşlar belediyeyi sefer sıklığı konusunda eleştirdi. ekibi İstanbul'daki metrobüslerde yaşanan yoğunluğu bizzat olay yerinde görüntüledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
ABONE OL

nedeniyle son günlerde artan vaka sayılarına rağmen haftanın ilk iş gününde 'daki metrobüslerde yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde işlerinden çıkan İstanbulluların görüntüsü pes dedirtti.

METROBÜSLERE BİNMEKTE ZORLANDILAR

Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. içinde ise adeta adım atacak yer kalmadı.

PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEM

Koronavirüs pandemisinin öncesinde dönemleri andıran metrobüslerde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Metrobüs durağında korkutan yoğunluk METROBÜS DURAĞINDA KORKUTAN YOĞUNLUK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA