İstanbul'da metrobüslerde adım atacak yer kalmadı! İşte vatandaşların eve dönüş çilesi...
İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarının artmasına rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk vatandaşları korkutuyor. Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde de adeta nefes alacak yer kalmazken vatandaşlar belediyeyi sefer sıklığı konusunda eleştirdi. A Haber ekibi İstanbul'daki metrobüslerde yaşanan yoğunluğu bizzat olay yerinde görüntüledi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Koronavirüs nedeniyle son günlerde artan vaka sayılarına rağmen haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki metrobüslerde yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde işlerinden çıkan İstanbulluların görüntüsü pes dedirtti.
METROBÜSLERE BİNMEKTE ZORLANDILAR
Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde ise adeta adım atacak yer kalmadı.
PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEM
Koronavirüs pandemisinin öncesinde dönemleri andıran metrobüslerde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.