14 Mart 2021, Pazar
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Yangında annesini kaybetmişti! Okay'ın ilk sözü yürekleri dağladı

Son dakika haberine göre; 'da meydana gelen yangın faciasında yaşamını yitirmiş, 3 yaşındaki oğlu ağır yaralanmıştı. Ellerini ve ayaklarını kullanamayan minik Okay'ın tedavi gördüğü hastanede gözlerini açtığındaki ilk sözü yürekleri dağladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2021
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Yangında annesini kaybetmişti! Okay'ın ilk sözü yürekleri dağladı

'nın merkez ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, 28 Ocak sabah saat 09.30 sıralarında, elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşular, durumu 'ne bildirdi. Alevlerin içerisinden minik ve zihinsel engelli dayısı çıkartılırken, anne yanarak can verdi.

'İLK SÖZÜ ANNE OLDU'

Vücudunun tamamında 3'üncü derece yanıklar oluşan Okay'ın, 'nde hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten dayı (35), 'Okay'ımız için doktorlar yaşar ya da yaşamaz demiyorlar. 7- 8 defa ameliyata girmesi gerekiyormuş, doktorlar sadece hazır olmamız gerektiğini söyledi. Okay, uyandıktan sonra refakatçi olarak yanında halam vardı, kendisine 'anne', 'annem nerede?' tepkisini veriyor, içler acısı bir durum. Şu an bitkisel hayatta yanına kimseyi almıyorlar" dedi.

'BABASI DA CEZAEVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ'

Minik Okay Yürür'ün mama takviyesi ile hayata tutunduğunu belirten Kuddisi Erkip, "Yangından yaklaşık 3 ay önce babası Okay Yürür (43) cezaevine girdi. 'nda. Kendisine Okay'ın yaşadığını söylüyoruz ama o oğlu Okay'ın öldüğünü sanıyor. Hatta kendisinin de 2 defa kalp krizi geçirdiğini öğrendik" diye konuştu.

'YANGINDAN SONRA ABLAM VE ZİHİNSEL ENGELLİ OĞLU EVSİZ KALDI'

Kullanılamaz hale gelen evin yıkıldığını söyleyen Erkip, "Kız kardeşim Saniye ve yeğenim Yusuf evsiz kaldı. Bir gün bende bir gün başka bir akrabamızın evinde kalıyorlar. Şu an onlar da mağdur, evleri yıkıldı. Yeğenim zihinsel engelli, ablam da olaydan sonra psikolojik olarak kötü durumdu. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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