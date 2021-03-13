13 Mart 2021, Cumartesi
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Kısıtlamanın olmadığı İstanbul'da 2. cumartesi trafiği!

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde 'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. 'dan yakasına geçişte trafik yoğunluğu gözlendi. Trafik polisleri mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.


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