Çorum'da oğluyla kavga eden iki çocuğu öğrenci servisinde katletmişti! Caninin ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI

Servet Başbuş'un savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Çocukların aileleri ile sorunları olduğunu anlatan Başbuş, "Kısa bir süre önce de yine tartışmalı durumlar yaşanmıştı. Olayın yaşandığı gün bir anlık öfkeme yenik düştüm ve aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu.