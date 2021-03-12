İzmir'de karı-koca kavgası! 5. kattan atlayan kadını 4. kattaki komşuları tuttu

İddiaya göre, Ali U. (38) ve Özgül U. (30) çifti evde alkol içti. Bir süre sonra çiftin arasında tartışma çıktı. Çiftin tartışması balkonda devam ederken, Özgül U., bir anda kendisini balkondan aşağıya bıraktı. Bu esnada yanında bulunan kocası ve seslerden dolayı balkonda olan komşuları atlayan kadını son anda yakalarken, genç kadın komşuları tarafından yavaşça 4. katın balkonuna çekilerek içeri alındı.