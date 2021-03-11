Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | 11 Mart 2021 hava durumu
11 Mart 2021 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülke genelinin (Mersin, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyin'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Mart 2021 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin( Mersin, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyin'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege kıyıları Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden Hatay çevreleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bugün (10.03.2021 Çarşamba) akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının; Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimleri ile gece saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Van'ın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli(20-50 mm) olaması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın
ÇANAKKALE 8°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 7°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 4°C, 5°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİ 7°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı zamanla kuzey Ege'nin iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ 8°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, yarın bölge genelinin ( Mersin dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak güneyinin yer yer gök gürültülü sağanak, yarın zamanla kuzey kesimleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.
ANKARA 3°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu yarın yağmurlu öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ÇANKIRI 2°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 3°C, 7°C
Parçalı çok bulutlu yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu
NEVŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinin yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.
BOLU 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK 6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneilin yağmurlu Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜMÜŞHANE 2°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE 6°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
SAMSUN 5°C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
TRABZON 7°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yağmur ve sağanak güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Yağışların Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Elazığ ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
HAKKARİ 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
KARS -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
VAN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun sağanak ve kuzeyinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde (Şanlıurfa, Mardin) gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.