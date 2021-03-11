Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 41 keçi telef oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, otlayan hayvanların üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu 41 keçi telef oldu.
YAŞAM AA
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Murat Çakıroğlu Mahallesi'nde aniden bastıran sağanakla Hakan Tepe'ye ait küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım isabet etti.
Tepe, yıldırım isabet eden 41 keçisinin telef olduğunu yetkililere bildirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgeye gelerek zarar tespit çalışması yaptı.