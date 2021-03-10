Yıldız öğretmenin “Kütüphanesiz köy kalmasın” kampanyası! 600 kişilik 3 kütüphane yaptı

Kendi okuluna 200 kişilik kütüphane kuran Yıldız Uçan; "Çocukken okuduğum ilkokulda kütüphane yoktu. Ben kitapları çok seviyorum ve en iyi arkadaşlarım her zaman kitaplar oldu. Maalesef kitaplara ulaşamayan köy çocukları var. Önceden beri hayalim köy okullarına kütüphaneler kurmaktı. Ne mutlu bize ki çok duyarlı bir milletimiz var. Sosyal medyadan yaptığım çağrıya yüzlerce kişi karşılık verdi. Kimi bir kitap, kimisi raf, kimisi de kütüphane için malzeme gönderdi. Bir nevi köy imecesini sosyal medyaya taşımış oldum. Bu sayede ilk kütüphaneyi kendi okuluma yaptım. Şimdi öğrencilerimle birlikte kütüphanede kitap okuma günleri yapıyoruz. Bu mutluluk tarif edilemez" diye konuştu.