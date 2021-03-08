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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu! Kar mı geliyor?

tarafından yapılan son dakika uyarısında bu gece ve pazartesi gününde ve 'de zirai don riski nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Ayrıca açıklamada hava durumunun yurt genelinde hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu! Kar mı geliyor?

tarafından yapılan uyarıda bu gece ve pazartesi gününde ve 'de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ancak hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYDOĞUSUNDA KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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