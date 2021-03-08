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Antalya - İstanbul seferini yapan THY uçağında hareketli dakikalar! Rus sporcular maske takmadı polis çağırıldı

- seferini yapan 'na ait yolcu uçağında bulunan 20 Rus sporcu  uyarılmalarına rağmen maske takmayınca uçağa polis çağırıldı. Uçağın 'na inişinin ardından kurallara uymayan sporculara cezai işlem uygulandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Antalya - İstanbul seferini yapan THY uçağında hareketli dakikalar! Rus sporcular maske takmadı polis çağırıldı

Edinilen bilgiye göre 'nın () TK-2409 sefer sayılı tipi uçakta bulunan 20 Rus sporcu maske takmak istemedi.

Sporcular kabin ekibi tarafından uyarılmasına rağmen maske takmama konusunda ısrar etti. Görevliler durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

Bunun üzerine Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı.

Saat 11.30 sıralarında uçağın 'na inişinin ardından kafile sorumlusu Y.K polis merkezine götürüldü.

Maske kuralına uymayan sporculara polis tarafından işlem yapılırken, yolculara idari para cezası uygulandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında havaalanı ve uçakta da uyulması gereken bazı kurallar var. HES koduna göre riskli olduğu belirlenen yolcular uçuşa alınmıyor. Maskenin havalimanında ve uçuş boyunca takılması gerekiyor.

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