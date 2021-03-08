Koronavirüsle mücadele kapsamında havaalanı ve uçakta da uyulması gereken bazı kurallar var. HES koduna göre riskli olduğu belirlenen yolcular uçuşa alınmıyor. Maskenin havalimanında ve uçuş boyunca takılması gerekiyor.

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