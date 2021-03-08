08 Mart 2021, Pazartesi
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Adana'da kan donduran olay! Yol kenarında ceset bulundu

Son dakika haberine göre; 'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi ve yakınlarına ulaşılması için morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2021
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Adana'da kan donduran olay! Yol kenarında ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde kimlik olmadığını belirledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi ve yakınlarına ulaşılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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