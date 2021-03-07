07 Mart 2021, Pazar
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Kayıp astsubayı arama çalışmaları 10. gününde...

’nin ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş 'yu arama çalışmaları 10’uncu gününde de devam ediyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.03.2021
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Kayıp astsubayı arama çalışmaları 10. gününde...

'nin ilçesi açıklarında 5 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2'si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye; botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edilmişti.

Uzman Erbaşlar ile olayın ardından yüzerek kıyıya çıkarken, teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından 'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen 'un cansız bedenine önceki gece 02.30 sıralarında ulaşıldı. Laz Koyu'nun 200 metre açığında yeri tespit edilen teknenin biraz daha açığında 22 metre derinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait mayın avlama gemisinin sonar cihazları ile yeri tespit edilen Bulut'un cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılmıştı.

BALON YÖNTEMİYLE SUDAN ÇIKARILMIŞTI
Çarpışantürk-1 isimli 5 metrelik fiber tekne yapılan çalışma ile denizden çıkarıldı. dalgıç timlerinin titizlikle çalıştığı kurtarmada balon sistemi kullanıldı. Denizin dibinde bulunan tekneye balon bağlanarak şişirildi. Daha sonra Sahil Güvenlik botuyla sualtından 'na doğru çekilen tekne, karadan da yapılan müdahaleyle limana çıkarılmıştı.



UÇAK, HELİKOPTER VE İHA'LAR ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA YER ALIYOR
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin yanı sıra sivil dalgıçlar da arama kurtarma çalışmalarına destek verirken, bugünkü çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçak da arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş 'yu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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