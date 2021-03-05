Tuzla'da et üretim tesisinde yangın

Alevleri fark eden işçiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Tuzla ve olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerideki amonyak dolu tankları patlama ihtimaline karşı itfaiye araçları ile fabrika dışına çıkardı. İtfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra yangına müdahale etti. Tesiste yaşanabilecek herhangi bir patlama ihtimaline karşı AFAD ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.