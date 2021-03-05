Konya'da eşinin sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

MAKTÜLLE TESADÜFEN KARŞILAŞTIK

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan yargılanan Karabulak, son kez hakim karşısına çıktı. Karabulak, son savunmasında, ''Eşime çocuklarımız için hayatımızın netleşmesini söylemiştim. Bana yapılan ardı arkası kesilmeyen, tehditler vardı. Çocuğumun düğününe gelmeme de engel oldular. Eşim benim ne kadar anlayışlı olduğumu, özellikle çocuklarımı düşündüğümü çok iyi bilirdi. Eşimi dükkanda bulamadığım için kendisini sıklıkla aramıştım. Ulaşamadığım için eve gittim. Maktulle tesadüfen karşılaştık. Hatta benim gelinimle de, etki ekmek yemek için sözleşmiştim. Aklımda kesinlikle maktulü öldürme düşüncem yoktu. Ben buraya 5 yaşındaki çocuğumla birlikte geldim. Dünürlerimle vakit geçirdim. Ev bakmaya gittik. Asla bu şekilde sonuçlanmasını istemedim. Maktul ve eşim beni daha önce zaten çok yıprattılar. Bunun üzerine eşime boşanma davası dahi açtım. Tufan'a çocuklarının boynu bükük kaldığını, onlara sahip çıkmamız gerektiğini söyledim. Olayların bu şekilde sonuçlanması ben çok yıprattı. Olayın şokunu hala üzerimden atamadım. Çok büyük pişmanlık duyuyorum'' dedi.