03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Bartın’da 3 köy karantinaya alındı!

Son dakika haberine göre; ’da mutasyonlu virüs vakalarındaki artış nedeniyle 3 köy ve bu köylere bağlı 34 mahalle karantina altına alındı. Yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda toplam 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmişti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Son dakika: Bartın’da 3 köy karantinaya alındı!

Geçtiğimiz günlerde 'dan 'a gelen bir kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş, yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda toplam 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmişti.


Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararla mutasyonlu virüs vakalarının görüldüğü Değirmenyanı mahallesi, , , ve Müyesseroğlu mahalleleri ikinci bir karara kadar karantina altına alınmıştı.


Genişletilen filayson çalışmaları sonucunda mutasyonlu virüs vakalarında artış tespit edilmesi üzerine Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla; Hisar köyü ile bağlı tüm mahalleler, ile bağlı tüm mahalleler, hariç Zafer köyü ile bağlı tüm mahallelerinde ikinci bir karara kadar tam karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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