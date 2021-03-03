Son dakika: Bartın’da 3 köy karantinaya alındı!



Genişletilen filayson çalışmaları sonucunda mutasyonlu virüs vakalarında artış tespit edilmesi üzerine Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla; Hisar köyü ile bağlı tüm mahalleler, Uluköy ile bağlı tüm mahalleler, Keloğlu mahallesi hariç Zafer köyü ile bağlı tüm mahallelerinde ikinci bir karara kadar tam karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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