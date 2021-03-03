Adana’daki fuhuş operasyonunda flaş gelişmeler! Tehdit edip ifadeyi geri çektirmeye çalıştılar

Öte yandan Fırat Ç.'nin, Turan E. ile çalıştığı kafeye müşteri olarak gelen Tanyeli C. ve Seda Ş. ile tanışıp sevgili oldukları, bir süre sonra da evlilik vaadiyle kadınları kandırdıkları bildirildi. Fırat Ç.'nin, Seda Ş.'ye "Evlilik ve eşya almak için paraya ihtiyacımız var. Bu parayı toplayana kadar başka erkeklerle birlikte olmalısın" diyerek fuhşa zorladığı bilgisine ulaşıldı. Fuhuş yapmayı reddedince Fırat Ç. tarafından defalarca darbedilen Seda Ş.'nin, polis merkezine giderek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Şikayetin ardından dövülen Seda Ş'nin, şikayetini geri çekmek zorunda kaldığı bildirildi. Bu arada Fırat Ç.'nin, Seda Ş.'nin fuhuştan kazandığı paralara el koyduğu ve başka kadınlarla ilişkiye girdiği saptandı. Şebekenin fuhuştan kazandığı paraların Fırat Ç.'de toplandığı, Fırat Ç.'nin de bu paraları harcadığı ve borçları nedeniyle de 110 bin liralık otomobiline haciz geldiği bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest kalırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebekeye liderlik yaptığı öne sürülen Fırat Ç. ile Turan E., Ömer G., Mehmet Burak A., Mehmet Eşref Ö. ve Neriman Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kadın ise ev hapsine çarptırıldı.