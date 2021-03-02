02 Mart 2021, Salı
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Son dakika: İstanbul’da sabah trafiği yüzde 62 seviyesine çıktı

Son dakika haberine göre Korona virüs önlemlerinin kısmen gevşetililmesinin ardından ’da bu sabah 08.30 sıralarında trafik yüzde 62 seviyesine çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Son dakika: İstanbul’da sabah trafiği yüzde 62 seviyesine çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası korona virüs önlemlerine ilişkin alınan yeni karaları açıklamıştı.

Restoranların yarı yarıya müşteriyle açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi ve kamu kurumlarında normal mesai düzeni kararı sonrası İstanbul'da sabah 08.30 sıralarında trafik yüzde 62'lere kadar çıktı.



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