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Son dakika: Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Son dakika haberine göre... 'de saat 10.30 sıralarında Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde içlerinde yolcu bulunmayan ve aynı hatta çalıştıkları öğrenilen 2 otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförlerden biri yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Son dakika: Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi. Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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