EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya, Afyon ve Uşak çevrelerinde krla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı , zaman zaman çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu