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Bursa’da kıskançlık krizine giren cani genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı

’nde saat 03.30 sıralarında . isimli şahıs kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadığı evi terk etmek isteyen sevgilisi .'ye (33) pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların bacağına isabet ettiği Songül Ü., acı içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Bursa’da kıskançlık krizine giren cani genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı

Şehit İmamoğlu Sokak'ta bulunan bir evde birlikte yaşayan . ile . arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken öfkelenen . sevgilisi Songül Ü.'yü darbetmeye başladı.

Şiddet gören genç kadın bunun üzerine evi terk etmek istedi, ancak bu duruma da öfkelenen Şenol Ş., pompalı tüfekle genç kadına iki kez ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar kapıdan çıkmaya çalışan Songül Ü.'nün bacaklarına isabet etti. Acı içinde yere yığılan Songül Ü. yardım çağrısında bulunurken, . ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesi ve ardından genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu yardıma koşarken sağlık ve polis ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Songül Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evde araştırma yapan polis, 2 adet boş kartuş ele geçirirken, saçmaların evin duvarları ile camlarına da isabet ettiğini belirledi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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