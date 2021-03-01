Bursa’da kıskançlık krizine giren cani genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı
Merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında Şenol Ş. isimli şahıs kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadığı evi terk etmek isteyen sevgilisi Songül Ü.'ye (33) pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların bacağına isabet ettiği Songül Ü., acı içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
YAŞAM DHA
Şiddet gören genç kadın bunun üzerine evi terk etmek istedi, ancak bu duruma da öfkelenen Şenol Ş., pompalı tüfekle genç kadına iki kez ateş açtı.
Pompalı tüfekten çıkan saçmalar kapıdan çıkmaya çalışan Songül Ü.'nün bacaklarına isabet etti. Acı içinde yere yığılan Songül Ü. yardım çağrısında bulunurken, Şenol T. ise olay yerinden kaçtı.
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Silah sesi ve ardından genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu yardıma koşarken sağlık ve polis ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Songül Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.