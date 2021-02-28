Yargıtay’dan çalışanları ilgilendiren emsal karar! Tazminatsız kovulursunuz

Yargıtay kararında 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki 'işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır' hükmüne dikkat çekildi.