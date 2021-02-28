Antalya'daki vahşetten acı haber! Mümin Kara hayatını kaybetti!

Kara'nın yeğeni Gökalp Gökkaya ise suçluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Gökkaya, "Dayım yüzde 90 engelliydi. Engelli bir insana bu şekilde hareketler yapılması, buna maruz bırakılması çok acı. Bu kişilerle 20 yıldır komşular ve engelli olduklarını herkes gibi onlar da biliyor. Bilmiyoruz diyemezler. Rahmetlinin oğluna yapılan saldırıda da 'Gözünden ameliyat olduğunu, hangi gözün olduğunu biliyorum oraya vurdum' dediğini duyduk. Bizim tek isteğimiz adalet yerini bulsun herkes cezasını çeksin. Başka bir şey istemiyoruz. Bunun gibi olaylar da insanlara ders olsun. Bunları kimse yaşamasın. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Kimsenin yanına kar kalmasın istiyoruz" diye konuştu.