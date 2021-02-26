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Son dakika: Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika haberine 'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB haritasında yoğunluk yüzde 70'i aştı. Öte yandan saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e çıktı.


Yoğunluğun en çok olduğu yerlerden biri de 'dı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.

Kısıtlama öncesinde Fatih Aksaray'da trafik ve toplu taşımada yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

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