26 Şubat 2021, Cuma
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Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

ilçesinde babasından öğrendiği yapımını yıllardır sürdüren (42), ailesiyle birlikte defne yağı ve zeytinyağı kullanarak ürettiği sabunları 'nin her yerinden talep yağıyor. Kaya ailesi, geleneksel yönetmelerle yaptıkları sabunların salgını ile mücadelede el hijyeni için etkili olduğunu söylüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

Defne ilçesinde geleneksel yöntemlerle defne yağı ve zeytinyağı kullanarak sabun üretimi yapan Kaya ailesi, pandemiyle beraber artan siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

Günlük 500 kilo sabun üreten Kaya ailesi, vücudu virüslerden arındıran sabunun kilosunu 100 TL'ye satıyor. Evlerinin bir bölümünü sabun üretimi için ayıran aile, geçimini bu şekilde sağlıyor.

Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

Eşi ve oğlu ile beraber sabun ürettiği ve bu mesleği babasından öğrendiğini söyleyen Özcan Kaya, "Hem ilimizden hem de şehir dışından sabunlara yoğun talep var. Bu sabunların, vücuttaki virüsleri öldürücü özelliği var.

Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

Şehir dışındaki çok sayıda vatandaş bunu alıp, kullanmaktadır. Özellikle koronavirüs döneminde talepler katbekat arttı.

Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlere ve birçok ile gönderiyoruz. Ayrıca, Almanya'ya da her yıl 5 ton sabun gönderiyoruz" dedi

Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

Defne ve zeytinyağı ile yapılan sabunların, saç dökülmesini ve kepeği önlediğini, cildi beslediğini, kaşıntı, romatizma ve sedef hastalıklarına da iyi geldiğini söyleyen Kaya, sabunun yapım aşamalarını ise şöyle anlattı:

"Önce defne ve zeytinyağını kazanın içine döküp, ısıtıyoruz. Daha sonra, kostiki yavaşça döküp, 45 dakika durmadan karıştırıyoruz.

Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

Daha sonra hazır kıvama gelen sabunu kalıba dökerek, düzeltiyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğuyan sabunu küp şeklinde keserek, hazır hale getiriyoruz."

Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

Eşi ve oğluyla beraber sabun üretimi yaparak, geçimlerini sağladıklarını ve bu işi yapmaktan keyif aldıklarını söyleyen Ela Kaya ise, "Hedefimiz, Hatay'ın defne sabununu dünyaya tanıtmaktır.

Hatay’da babasından yapımını öğrendiği sabunu kilosu 100 lira ediyor

Koronavirüse karşı etkili olan bu sabunu herkese ulaştırmak istiyoruz. Zaten taleplere yetişmek için sabahın erken saatlerinde sabun yapmaya başlıyoruz" diye konuştu.

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